Відсьогодні дорожники Києва чергуватимуть у цілодобовому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Відсьогодні дорожники КК "Київавтодор" розпочинають чергування у цілодобовому режимі, передає УНН з посиланням на прес-службу корпорації.
“Щоб забезпечити своєчасне реагування та безпеку дорожнього руху у випадку різкого погіршення погодних умов, відсьогодні дорожники розпочинають чергування у цілодобовому режимі”, — сказано у повідомленні.
Так, у дві зміни цілодобово чергуватимуть 109 снігоочищувачів, 109 солерозкидувачів, 62 трактори зі снігоочисним обладнанням, 32 навантажувачі посипальних матеріалів, 6 снігонавантажувачів, а також 15 одиниць багатофункціональної техніки, яку нещодавно Київ отримав з Німеччини.
Також зазначається, що усі підприємства корпорації мають необхідний запас посипальних та паливо-мастильних матеріалів для безперебійної роботи і оперативної обробки вулично-дорожньої мережі на випадок снігопадів.
Нагадаємо, 2 листопада у більшості областей України очікується посилення вітру та дощ з мокрим снігом.