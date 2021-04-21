С сегодняшнего дня Буковина находится в “желтой” зоне: восстанавливают движение поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. С сегодняшнего дня в Черновицкой области отменен “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 и будет восстановлено курсирование поездов дальнего следования из / в области. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, пишет УНН.
Детали
Итак, Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отменила красный уровень эпидемической опасности в регионе.
Восстанавливается курсирование поездов по полноценным маршруту:
№7 / 8 Киев-Черновцы-Киев;
№117 / 118 Киев-Черновцы-Киев;
№135 / 136 Одесса-Черновцы-Одесса;
№357 / 358 Киев-Рахов-Киев.
Напомним
В Украине зафиксировано уже 1974000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 апреля, - 12 000, всего с начала недели. Летальных случаев за сутки - 429. В то же время выздоровели второй день подряд больше, чем заболевших.
Добавим, количество заболеваний в Черновицкой области за сутки количество прививок - 202 случая / 498 прививок.
Что еще известно
Кабинет министров Украины продолжает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации , и соответственно карантина, впервые введенного в марте прошлого года на фоне объявления пандемии коронавирусной болезни COVID-19.