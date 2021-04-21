С сегодняшнего дня Буковина находится в “желтой” зоне: восстанавливают движение поездов

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 188135 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. С сегодняшнего дня в Черновицкой области отменен “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 и будет восстановлено курсирование поездов дальнего следования из / в области. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, пишет УНН.

Детали

Итак, Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отменила красный уровень эпидемической опасности в регионе.

Восстанавливается курсирование поездов по полноценным маршруту:

№7 / 8 Киев-Черновцы-Киев;

№117 / 118 Киев-Черновцы-Киев;

№135 / 136 Одесса-Черновцы-Одесса;

№357 / 358 Киев-Рахов-Киев.

Напомним

В Украине зафиксировано уже 1974000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 апреля, - 12 000, всего с начала недели. Летальных случаев за сутки - 429. В то же время выздоровели второй день подряд больше, чем заболевших.

Добавим, количество заболеваний в Черновицкой области за сутки количество прививок - 202 случая / 498 прививок.

Что еще известно

Кабинет министров Украины продолжает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации , и соответственно карантина, впервые введенного в марте прошлого года на фоне объявления пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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