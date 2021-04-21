Відсьогодні Буковина перебуває у «жовтій» зоні: відновлюють рух потягів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Відсьогодні у Чернівецькій області скасований “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 та буде відновлено курсування поїздів далекого сполучення з/до області. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, пише УНН.
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Отже, Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій скасувала червоний рівень епідемічної небезпеки у регіоні.
Відновлюється курсування потягів за повноцінним маршрутом:
№7/8 Київ-Чернівці-Київ;
№117/118 Київ-Чернівці-Київ;
№135/136 Одеса-Чернівці-Одеса;
№357/358 Київ-Рахів-Київ.
Нагадаємо
В Україні зафіксовано вже 1,974 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 квітня, - 12 тисяч, найбільше з початку тижня. Летальних випадків за добу - 429. Водночас одужалих другий день поспіль більше, ніж захворілих.
Додамо, кількість захворювань у Чернівецькій області за добу та кількість щеплень - 202 випадки/ 498 щеплень.
Що ще відомо
Кабінет міністрів України продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації, і відповідно карантину, вперше введеного торік у березні на тлі оголошення пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.