Відсьогодні Буковина перебуває у «жовтій» зоні: відновлюють рух потягів

Деталі

Отже, Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій скасувала червоний рівень епідемічної небезпеки у регіоні.

Відновлюється курсування потягів за повноцінним маршрутом:

№7/8 Київ-Чернівці-Київ;

№117/118 Київ-Чернівці-Київ;

№135/136 Одеса-Чернівці-Одеса;

№357/358 Київ-Рахів-Київ.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано вже 1,974 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 квітня, - 12 тисяч, найбільше з початку тижня. Летальних випадків за добу - 429. Водночас одужалих другий день поспіль більше, ніж захворілих.

Додамо, кількість захворювань у Чернівецькій області за добу та кількість щеплень - 202 випадки/ 498 щеплень.

Що ще відомо

Кабінет міністрів України продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації, і відповідно карантину, вперше введеного торік у березні на тлі оголошення пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.