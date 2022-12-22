Возрождение украинских традиций: в Каневе при поддержке МХП-Громаді открыли гончарную мастерскую

Детали

Мастерская действует в одном из помещений бывшего районного дома культуры, рядом с Молодежным центром ”Йой”. Ее гостями уже стали участники Молодежного совета города, общественных организаций и просто активные творческие люди. Гончарня стала не только новым культурным пространством, но и местом, где оказывают психологическую поддержку.

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“С мастерской связана и реализация проекта для молодежи ВПЛ “Ты не один”, которую мы проводим в молодежном центре “Йой”. Во время тренингов по психологической поддержке мы приобщаем участников к занятиям по гончарству. На самом деле работа с глиной – это арт-терапия, можно сказать “глино-терапия”, благодаря чему у людей улучшается эмоциональное и психологическое состояние в целом”, – рассказала Леся Шульга, глава ОО “Разом”, ставшей инициатором проекта.

Автором же проекта стала художница Татьяна Замидра из Немишаева, что возле Бучи. Из-за враждебного вторжения женщине пришлось покинуть дом. Она переехала в Канев и заметила, что гончарное искусство откликается горожанам.

“Имея опыт в гончарования 17 лет, я почувствовала здесь потенциал для развития гончарства, увидела, что каневчанам это откликается. Словом, так и возникла идея создать гончарную мастерскую, которая стала бы достоянием города и была бы доступна для всех желающих учиться этому искусству. И как раз в нужное время для этого появились грантовые возможности от Фонда “МХП – Громаді", - отметила Татьяна Замидра.

Бюджет гончарной мастерской составил около 100 тыс. грн, из которых грантовые средства фонда МХП составили 70 тыс. грн, остальное в виде оборудования предоставили инициаторы и удалось собрать с помощью спонсоров. В рамках проекта были приобретены два электрических гончарных круга и настольный прибор для керамической массы, а также много инструментов и глины для гончарования.

Напомним

В Мироновской громаде появилось первое арт-пространство для психологической помощи.

Справка

"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.