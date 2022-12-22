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Відродження українських традицій: у Каневі за підтримки “МХП-Громаді” відкрили гончарну майстерню

Відродження українських традицій: у Каневі за підтримки “МХП-Громаді” відкрили гончарну майстерню

Київ • УНН

 • 1044737 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Каневі відкрили гончарну майстерню, проєкт якої став одним з переможців конкурсу “Час діяти, Україна!” від благодійного фонду “МХП-Громаді”. Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ “Миронівська птахофабрика”, передає УНН

Деталі

Майстерня діє в одному з приміщень колишнього районного будинку культури, поряд з Молодіжним центром ”Йой”. Її гостями вже стали учасники Молодіжної ради міста, громадських організацій та просто активні творчі люди. Гончарня стала не лише новим культурним простором, а й місцем, де надають психологічну підтримку.

Цитата

“З майстернею пов’язана й реалізація проєкту для молоді ВПО “Ти не сам”, які ми проводимо у молодіжному центрі “Йой”. Під час тренінгів з психологічної підтримки ми долучаємо учасників також до занять з гончарства. Насправді робота з глиною – це арт-терапія, можна сказати “глино-терапія”, завдяки чому в людей покращується емоційний та психологічний стан загалом”, – розповіла Леся Шульга, очільниця ГО “Разом”, яке стало ініціатором проєкту.

Авторкою ж проєкту стала мисткиня Тетяна Замідра з Немішаєва, що біля Бучі. Через вороже вторгнення жінці довелося покинути домівку. Вона переїхала до Канева і помітила, що гончарне мистецтво відгукується містянам.

“Маючи досвід у гончарюванні 17 років, я відчула тут потенціал для розвитку гончарства, побачила, що канівчанам це відгукується. Словом, так і виникла ідея створити гончарну майстерню, яка б стала надбанням міста і була б доступна для всіх бажаючих навчатися цього мистецтва. І якраз в потрібний час для цього з’явилися грантові можливості від Фонду “МХП – Громаді”, - зазначила Тетяна Замідра.

Бюджет гончарної майстерні склав близько 100 тис. грн, з яких грантові кошти фонду МХП склали 70 тис. грн, решту у вигляді обладнання надали ініціатори та вдалось зібрати з допомогою спонсорів. У межах проєкту було придбано два електричних гончарних кола та настільний прилад для керамічної маси, а також багато інструментів та власне глини для гончарювання.

Нагадаємо

У Миронівський громаді з’явився перший арт-простір для психологічної допомоги

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

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