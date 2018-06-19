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Отреставрированный Вишневецкий дворец открыли в Тернопольской области

Отреставрированный Вишневецкий дворец открыли в Тернопольской области

Киев  •  УНН

 • 12582 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Супруга Президента Марина Порошенко и посол США в Украине Мари Йованович открыли отреставрированный зеркальный зал Вишневецкого дворцово-паркового комплекса - памятника культурного наследия национального значения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Администрации Президента.

По информации АП, в конце ХХ в. Вишневецкий дворец вошел в состав Национального заповедника "Замки Тернопольской области", концепция развития которого предусматривала восстановление зеркального зала в его первоначальном виде.

"С 2015 заповедник получил финансовую поддержку от Министерства культуры Украины в размере более 4 млн гривен. А также выиграл грант Посольства США в Украине на сумму 159 000 долларов США на восстановление зеркального зала и реставрацию южной подпорной стены дворца. Реставрационные работы продолжались более 2 лет", - отметили в пресс-службе.

Открывая главный зал резиденции князей Вишневецких, супруга Президента Украины отметила, что подобного рода сотрудничество на межгосударственном уровне и в дальнейшем позволит восстановить и сохранить историческое и культурное наследие Украины, которая является неотъемлемой частью мировой истории.

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По словам Марины Порошенко, восстановление Вишневецкого дворца - это проект национального масштаба: "За архитектурной неповторимостью Вишневецкая резиденция такая же ценна для Украины, как дворец князей Радзивиллов в Беларуси, или королевский Вавель в Польше или Версаль во Франции. И я искренне благодарна всем, кто прилагал усилия для восстановления этого уникального культурного памятника".

В АП напомнили, что дворец построен в XVIII в. и был родовой резиденцией одной из самых влиятельных династий Восточной Европы - князей Вишневецких, которые происходят из древнего украинского рода.

Со середины XIX в. дворец получил значительные повреждения. А после Второй мировой войны от роскошного имения остались только стены. В советские времена восстановление дворца происходило без учета художественной ценности сооружения. В частности, на месте бывшей зеркального зала был оборудован кинотеатр.

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