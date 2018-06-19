Відреставрований Вишнівецький палац відкрили на Тернопільщині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Дружина Президента Марина Порошенко та посол США в Україні Марі Йованович відкрили відреставровану дзеркальну залу Вишнівецького палацово-паркового комплексу – пам'ятки культурної спадщини національного значення, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Адміністрації Президента.
За інформацією АП, наприкінці ХХ ст. Вишнівецький палац увійшов до складу Національного заповідника “Замки Тернопілля”, концепція розвитку якого передбачала відновлення дзеркальної зали в її первинному вигляді.
“Із 2015 року заповідник отримав фінансову підтримку від Міністерства культури України у розмірі понад 4 млн гривень. А також виграв грант від Посольства США в Україні на суму 159 тисяч доларів США на відновлення дзеркальної зали та реставрацію південної підпорної стіни палацу. Реставраційні роботи тривали понад 2 роки”, — зазначили у прес-службі.
Відкриваючи головну залу резиденції князів Вишневецьких, дружина Президента України наголосила, що подібного роду співпраця на міждержавному рівні й у подальшому дозволить відновити і зберегти історичну та культурну спадщину України, яка є невід’ємною частиною світової історії.
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За словами Марини Порошенко, відновлення Вишнівецького палацу — це проект національного масштабу: “За архітектурною неповторністю Вишнівецька резиденція така ж цінна для України, як палац князів Радзівілів у Білорусі, або королівський Вавель у Польщі чи Версаль у Франції. І я щиро вдячна всім, хто докладав зусиль для відновлення цієї унікальної культурної пам’ятки”.
В АП нагадали, що палац збудований у XVIII ст. і був родовою резиденцією однієї із найвпливовіших династій Східної Європи — князів Вишневецьких, які походять із давнього українського роду.
Із середини ХІХ ст. палац зазнав значних ушкоджень. А після Другої світової війни від розкішного маєтку залишилися лише стіни. У радянські часи відбудова палацу відбувалася без врахування мистецької цінності споруди. Зокрема, на місці колишньої дзеркальної зали було облаштовано кінотеатр.