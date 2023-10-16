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Отреагировали на беспокойство партнеров: комитет ВР внес изменения по финмониторингу политически значимых лиц

Киев • УНН

 • 284903 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пересмотрел решение по законопроекту №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP, отклонив поправку, которая вызвала беспокойство у украинских партнеров, сообщил первый заместитель председателя комитета, нардеп Ярослав Железняк в понедельник, пишет УНН.

Отреагировали на беспокойство партнеров: комитет ВР внес изменения по финмониторингу политически значимых лиц

Цитата

"Наш комитет по вопросам финансов пересмотрел решение по №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц). Правку №101 (которая вызвала беспокойство наших партнеров) об отложении вступления в силу закона с момента вступления в ЕС - отклонили. Редакция, утвержденная ко второму чтению сейчас, соответствует стандартам AML/CFT. И будет засчитана как выполнение требований МВФ", - написал Железняк в Telegram.

По его словам, в комитете решение поддержали 22 голосами, 2 нардепа воздержались.

Напомним

21 сентября Верховная Рада на своем заседании приняла за основу законопроект, который вводит пожизненный финмониторинг политически значимых лиц.

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