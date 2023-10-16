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Відреагували на занепокоєння партнерів: комітет ВР вніс зміни щодо фінмоніторингу політично значущих осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики переглянув рішення щодо законопроекту №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP, відхиливши поправку, яка викликала занепокоєння в українських партнерів, повідомив перший заступник голови комітету, нардеп Ярослав Железняк у понеділок, пише УНН.

Відреагували на занепокоєння партнерів: комітет ВР вніс зміни щодо фінмоніторингу політично значущих осіб

Цитата

"Наш комітет з питань фінансів переглянув рішення по №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб). Правку №101 (яка викликала занепокоєння наших партнерів) про відкладення вступу в силу закону з моменту вступу у ЄС - відхилили. Редакція, затверджена до другого читання зараз, відповідає стандартам AML/CFT. Та буде зарахована як виконання вимог МВФ", - написав Железняк у Telegram.

З його слів, у комітеті рішення підтримали 22 голосами, 2 нардепи утрималися.

Нагадаємо

21 вересня Верховна Рада на своєму засіданні ухвалила за основу законопроект, який запроваджує пожиттєвий фінмоніторинг політично значущих осіб.

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