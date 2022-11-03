Отпуска для военных во время войны: законопроект прошел первое чтение

Детали

"Рада наконец-то разрешила военнослужащим во время военного положения уходить в отпуск. Отмечается, что военнослужащим могут предоставляться отпуска с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины", – написал Гончаренко.

По его словам, раньше можно было брать отпуск только по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.

"Соответствующие изменения проголосованы в 1 чтении законопроекта 8081 о внесении изменения в пункт 18 статьи 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", – добавил Гончаренко.

Напомним

Верховная Рада зарегистрировала проект изменений №8081 по закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", который дает военнослужащим отпуск на время военного положения.