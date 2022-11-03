Відпустки для військових під час війни: законопроєкт пройшов перше читання

Деталі

"Рада нарешті дозволила військовослужбовцям під час військового стану йти у відпустку. Зазначається, що військовослужбовцям можуть надаватися відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України", – написав Гончаренко.

За його словами, раніше можна було брати відпустку тільки за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

"Відповідні зміни проголосовано в 1 читанні законопроєкту 8081 про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", – додав Гончаренко.

Нагадаємо

Верховна Рада зареєструвала проєкт змін №8081 щодо закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", який дає військовослужбовцям відпустку на час воєнного стану.