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Відпустки для військових під час війни: законопроєкт пройшов перше читання

Відпустки для військових під час війни: законопроєкт пройшов перше читання

Київ • УНН

 • 478451 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №8081 про надання військовим відпусток під час воєнного стану. Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Деталі

"Рада нарешті дозволила військовослужбовцям під час військового стану йти у відпустку. Зазначається, що військовослужбовцям можуть надаватися відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України", – написав Гончаренко.

За його словами, раніше можна було брати відпустку тільки за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

"Відповідні зміни проголосовано в 1 читанні законопроєкту 8081 про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", – додав Гончаренко.

Нагадаємо

Верховна Рада зареєструвала проєкт змін №8081 щодо закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", який дає військовослужбовцям відпустку на час воєнного стану.

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