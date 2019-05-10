Ответ ЕС на агрессию России в Черном море был недостаточным - Климпуш-Цинцадзе

КИЕВ. 10 мая. УНН. Ответ Европейского Союза на открытую агрессию России на украинские суда в международных водах вблизи Керченского пролива был недостаточным. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на международной конференции "Будущее Европы? Перспективы современного развития" в румынском городе Сибиу, передает УНН.