Ответ ЕС на агрессию России в Черном море был недостаточным - Климпуш-Цинцадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Ответ Европейского Союза на открытую агрессию России на украинские суда в международных водах вблизи Керченского пролива был недостаточным. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на международной конференции "Будущее Европы? Перспективы современного развития" в румынском городе Сибиу, передает УНН.
По ее словам, усиление политического, дипломатического и экономического давления на Россию является единственным способом обеспечить стабильность и безопасность на Европейском континенте.
Вице-премьер-министр подчеркнула, что любая нерешительность и колебания со стороны ЕС лишь "поощряют" Россию к новым провокациям.
Вместе с тем Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что в НАТО приняли решение об усилении присутствия альянса в Черном море.
В апреле на министерской встрече в Вашингтоне страны-члены НАТО согласовали пакет мер, которые позволят улучшить осведомленность альянса о ситуации на местах и усилить поддержку Украины и Грузии. Эти меры будут касаться учений морских сил и береговой охраны, визитов кораблей в порты и обмена информацией.
"Мы призываем международных партнеров к дальнейшим санкциям против российских портов, судов, входящих в крымские порты, а также компаний, эксплуатирующих незаконный мост через Керченский пролив", - отметила Климпуш-Цинцадзе.
Она также напомнила, что в Европе идет война, ежедневно унося жизни украинских солдат и мирных жителей.
По данным ООН, с начала российской агрессии на Донбассе погибли около 13 тыс. человек. Несмотря на это, в некоторых европейских столицах уже выступают за сближение с Россией.
По словам Климпуш-Цинцадзе, Кремль ищет не диалога, а лишь обеспечение собственного доминирования, РФ стремится распространить собственные принципы и "правила игры" на всю Европу
"Если Евросоюз пойдет на компромисс относительно ценностей и международного права в отношениях с Россией, то проект ЕС не имеет будущего", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.
Напомним, по словам Климпуш-Цинцадзе, Европейский Союз не осознает в полной мере, что уже втянут в противостояние с Россией.