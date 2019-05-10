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Відповідь ЄС на агресію Росії у Чорному морі була недостатньою – Климпуш-Цинцадзе

Відповідь ЄС на агресію Росії у Чорному морі була недостатньою – Климпуш-Цинцадзе

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Відповідь Європейського Союзу на відкриту агресію Росії на українські судна у міжнародних водах поблизу Керченської протоки була недостатньою. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе на міжнародній конференції "Майбутнє Європи? Перспективи сучасного розвитку" в румунському місті Сібіу, передає УНН.

За її словами, посилення політичного, дипломатичного та економічного тиску на Росію є єдиним способом забезпечити стабільність та безпеку на Європейському континенті.

Віце-прем'єр-міністр підкреслила, що будь-яка нерішучість та вагання з боку ЄС лише "заохочують" Росію до нових провокацій.

Разом з тим Іванна Климпуш-Цинцадзе відзначила, що в НАТО ухвалили рішення щодо посилення присутності альянсу в Чорному морі.

У квітні на міністерській зустрічі у Вашингтоні країни-члени НАТО узгодили пакет заходів, які дозволять покращити обізнаність альянсу про ситуацію на місцях і посилити підтримку України та Грузії. Ці заходи стосуватимуться навчань морських сил і берегової охорони, візитів кораблів до портів і обміну інформацією.

"Ми закликаємо міжнародних партнерів до подальших санкцій проти російських портів, суден, що входять до кримських портів, а також компаній, що експлуатують незаконний міст через Керченську протоку", – зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Вона також нагадала, що в Європі йде війна, щодня забираючи життя українських солдатів та мирних жителів.

За даними ООН, з початку російської агресії на Донбасі загинуло близько 13 тисяч осіб. Попри це, у деяких європейських столицях вже виступають за зближення з Росією.

За словами Климпуш-Цинцадзе, Кремль шукає не діалогу, а лише забезпечення власного домінування, РФ прагне поширити власні принципи та "правила гри"на всю Європу

"Якщо Євросоюз піде на компроміс щодо цінностей та міжнародного права у відносинах з Росією, то проект ЄС не має майбутнього", – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, за словами Климпуш-Цинцадзе, Європейський Союз не усвідомлює в повній мірі, що вже втягнутий в протистояння з Росією

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