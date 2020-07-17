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Отдых во время пандемии: список стран "красной" и "зеленой" зон для Украины обновлен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Министерство здравоохранения обновило список стран, которые относятся к "красной" и "зеленой" зонам по показателям распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины, передает УНН.

"Информация по странам, куда могут улететь на отдых украинцы: Албания, Болгария и Египет - в "зеленой" зоне. Это стало возможным благодаря тому, что Кабинет министров установил показатель, по которому определяются страны "зеленой" и "красной" зоны, на уровне 55 активных больных 100 тысяч населения вместо 40", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в "зеленой" зоне также находятся Турция и Хорватия.

В "красной" зоне остаются Черногория и Мальдивы.

"Напоминаем, что граждане, которые приезжают из стран "красной зоны" в Украину, должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением "Дій  вдома", - отмечается в сообщении.

Напомним, Кабмин установил новые критерии для "красных" стран по распространению COVID-19.

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