Известная в США команда Washington Redskins рассмотрит переименование клуба из-за расизма
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Под растущим давлением со стороны спонсоров и правозащитных организаций, защищающих права коренных жителей американского континента, владелец футбольного клуба Washington Redskins Дэн Снайдер заявил в пятницу, что рассмотрит вопрос об изменении названия команды. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.
Снайдер, который ранее заявлял, что не будет менять название, смягчил свою позицию на следующий день после того, как FedEx Corp, которая владеет правами на наименование стадиона команды Landover в штате Мэриленд, призвала к переименованию этого футбольного клуба НФЛ.
Команда, которая входит в Национальную футбольную лигу (НФЛ), отметила, что в свете последних событий по всей стране и отзывов сообщества, она еще тщательно изучит вопрос названия клуба.
“Этот процесс позволяет команде учитывать не только гордые традиции и историю франшизы, но и вклад наших выпускников, организации, спонсоров, Национальной футбольной лиги и местной общины, которое она с гордостью представляет на поле и за его пределами”, — подчеркнул Снайдер в своем заявлении.
Критики усилили давление на команду с требованием изменить название, так как оно расценивается как расово оскорбительное для американсканских индейцев (Redskins в переводе с английского означает “краснокожие”). Смерть в мае во время задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда вызвала массовые протесты в США против расовой несправедливости.
“Этот вопрос имеет для меня личное значение, и я с нетерпением ожидаю тесного сотрудничества с Дэном Снайдером, чтобы убедиться, что мы продолжим миссию достойно и поддержим коренных американцев и наших военных”, — заявил главный тренер команды Redskins Рон Ривера в своем заявлении вместе с Снайдером.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о защите американских памятников.