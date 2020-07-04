Відома у США команда Washington Redskins розгляне зміну назви клубу через расизм
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Під зростаючим тиском з боку спонсорів і правозахисних організацій, що захищають права корінних жителів американського континенту, власник футбольного клубу Washington Redskins Ден Снайдер заявив в п’ятницю, що розгляне питання про зміну назви команди. Про це пише “Голос Америки”, передає УНН.
Снайдер, який раніше заявляв, що не буде змінювати назву, пом’якшив свою позицію на наступний день після того, як FedEx Corp, яка володіє правами на найменування стадіону команди Landover в штаті Меріленд, закликала до перейменування цього футбольного клубу НФЛ.
Команда, яка входить в Національну футбольну лігу (НФЛ), зазначила, що в світлі останніх подій по всій країні і відгуків спільноти, вона ще ретельно вивчить питання назви клубу.
“Цей процес дозволяє команді враховувати не тільки горді традиції та історію франшизи, але і внесок наших випускників, організації, спонсорів, Національної футбольної ліги і місцевої громади, яке вона з гордістю представляє на поле і за його межами”, — підкреслив Снайдер в своїй заяві.
Критики посилили тиск на команду з вимогою змінити назву, так як воно розцінюється як расово образливе для амерікансканскіх індіанців (Redskins в перекладі з англійської означає “червоношкірі”). Смерть в травні під час затримання поліцією афроамериканця Джорджа Флойда викликала масові протести в США проти расової несправедливості.
“Це питання має для мене особисте значення, і я з нетерпінням очікую тісної співпраці з Деном Снайдером, щоб переконатися, що ми продовжимо місію вшанування і підтримки корінних американців і наших військових”, — заявив головний тренер команди Redskins Рон Рівера в своїй заяві разом зі Снайдером.
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