Известная американская газета посоветовала посетить Львов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Известная американская газета The Washington Post опубликовала материал под названием "Вперед во Львов, посетитель Украины", где рекомендовала город как обязательную локацию для посещения в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Львовского городского совета.
Так, среди основных преимуществ Львова в газете указаны доступность, атмосферность и отличное соотношение цена-качество.
"Это изысканное город выглядит как традиционный европейский пункт назначения, совершенный мощеными улочками, фестивалями классической музыки и громкими литературными празднованиями", - пишет автор материала.
Он, в частности, рекомендует посетить "сердце" города - площадь Рынок, местные заведения общественного питания, особенно кафе, ведь именно львовянин был первым, кто изобрел особый рецепт кофе, известной теперь как "венская".
Кроме того, журналист советует посетить книжный рынок под открытым небом возле статуи первого украинского печатника Ивана Федорова.
Напомним, за год зону отчуждения ЧАЭС с экскурсией посетили почти 72 тыс. человек.