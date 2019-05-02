Відома американська газета порадила відвідати Львів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Відома американська газета The Washington Post опублікувала матеріал під назвою “Вперед до Львова, відвідувач України”, де рекомендувала місто як обов’язкову локацію для відвідин в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Львівської міської ради.
Так, серед основних переваг Львова у газеті вказані доступність, атмосферність та чудове співвідношення ціна-якість.
“Це вишукане місто виглядає як традиційний європейський пункт призначення, довершений брукованими вуличками, фестивалями класичної музики та гучними літературними святкуваннями”, — пише автор матеріалу.
Він, зокрема, рекомендує відвідати “серце” міста — площу Ринок, місцеві заклади громадського харчування, особливо кав’ярні, адже саме львів’янин був першим, хто винайшов особливий рецепт кави, відомої тепер як “віденська”.
Крім того, журналіст радить відвідати книжковий ринок під відкритим небом біля статуї першого українського друкаря Івана Федорова.
Нагадаємо, за рік зону відчуження ЧАЕС з екскурсією відвідали майже 72 тис. людей.