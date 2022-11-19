Восстановлен один из отрезков поврежденного водопровода "Днепр-Николаев"

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"В субботу, 19 ноября, Николаевское линейное производственное управление магистральных газопроводов завершило восстановление третьей локации поврежденного в результате вооруженной агрессии рф водовода "Днепр-Николаев" по которому осуществлялась поставка воды из г. Днепр в Николаев", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются ремонт работы еще на двух отрезках водовода.

Напомним

12 апреля из-за перебитого водопровода Днепр-Николаев город остался без централизованного водоснабжения.