Відновлено один з відрізків пошкодженого водогону "Дніпро-Миколаїв"

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"У суботу, 19 листопада, Миколаївське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів завершило відновлення третьої локації пошкодженого внаслідок збройної агресії рф водоводу "Дніпро-Миколаїв" по якому здійснювалося постачання води з р. Дніпро до Миколаєва", - йдеться в повідомленні.

Наразі продовжуються ремонті роботи ще на двох відрізках водоводу.

Нагадаємо

12 квітня через перебитий водогін Дніпро-Миколаїв місто залишилося без централізованого водопостачання.