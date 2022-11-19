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Відновлено один з відрізків пошкодженого водогону "Дніпро-Миколаїв"

Відновлено один з відрізків пошкодженого водогону "Дніпро-Миколаїв"

Київ • УНН

 • 393339 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Одну з ділянок пошкодженого внаслідок бойових дій водопроводу, яким здійснюється водопостачання Миколаєва - відновлено. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Миколаївської обласної військової адміністрації.

Цитата

"У суботу, 19 листопада, Миколаївське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів завершило відновлення третьої локації пошкодженого внаслідок збройної агресії рф водоводу "Дніпро-Миколаїв" по якому здійснювалося постачання води з р. Дніпро до Миколаєва", - йдеться в повідомленні.

Наразі продовжуються ремонті роботи ще на двох відрізках водоводу.

Нагадаємо 

12 квітня через перебитий водогін Дніпро-Миколаїв місто залишилося без централізованого водопостачання.

Українські Національні Новини

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