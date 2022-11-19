Відновлено один з відрізків пошкодженого водогону "Дніпро-Миколаїв"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Одну з ділянок пошкодженого внаслідок бойових дій водопроводу, яким здійснюється водопостачання Миколаєва - відновлено. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Миколаївської обласної військової адміністрації.
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"У суботу, 19 листопада, Миколаївське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів завершило відновлення третьої локації пошкодженого внаслідок збройної агресії рф водоводу "Дніпро-Миколаїв" по якому здійснювалося постачання води з р. Дніпро до Миколаєва", - йдеться в повідомленні.
Наразі продовжуються ремонті роботи ще на двох відрізках водоводу.
Нагадаємо
12 квітня через перебитий водогін Дніпро-Миколаїв місто залишилося без централізованого водопостачання.