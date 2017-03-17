Восстановление украинского вещания в Крыму - один из шагов к деоккупации, - Чубаров

"Да, это шаг к деоккупации, но очень запоздалый. Это должно быть буквально первых полгода, год, как только мы поняли, что Крым временно отрезан от материковой Украины. Людям должно быть понятно, чтобы каждый день мы им предоставляли приводы для укрепления веры, чтобы они нашей уверенностью, что Крым вернется, а это в первую очередь можно сделать через телевизионные и радио коммуникации", - отметил Р. Чубаров.

Также Р. Чубаров подчеркнул, что государство должно поддерживать те каналы, которые будут вещать на Крым.

Напомним, что завершено строительство 150-метровой башни, с которой началось вещание на территорию южных районов и часть временно оккупированного Крыма до его южного побережья. С этой башни является возможность трансляции также 32 канала цифрового телевидения. Радиус действия возможного сигнала составляет для радио - 120-130 км и 80 км - уверенного приема, а для телевидения - 50-60 км.

Напомним, вторую телерадиовышку планируют построить на Херсонщине.