Відновлення українського мовлення в Криму один із кроків до деокупації – Чубаров

“Так, це крок до деокупації, проте дуже запізнілий. Це мало бути буквально перших пів року, рік, як тільки ми зрозуміли, що Крим тимчасово відрізаний від материкової України. Людям має бути зрозуміло, щоб кожного дня ми їм надавали приводи для укріплення віри, щоб вони нашою впевненістю, що Крим повернеться, а це в першу чергу можна зробити через телевізійні і радіо комунікації ” - зазначив Р.Чубаров.

Також Р.Чубаров наголосив, що держава має підтримувати ті канали, які будуть мовити на Крим.

Нагадаємо, що завершено будівництво 150–метрової вежі, з якої сьогодні розпочалося мовлення на територію південних районів та частину тимчасово окупованого Криму до її південного узбережжя. З цієї вежі є можливість трансляції також 32 канали цифрового телебачення. Радіус дії можливого сигналу складає для радіо - 120-130 км та 80 км – впевненого прийому, а для телебачення – 50-60 км.

Нагадаємо, другу телерадіовежу планують побудувати на Херсонщині.