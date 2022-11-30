Восстановление электроснабжения в Херсоне: 75% центральной части города со светом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Херсоне продолжают возобновлять электроснабжение. Как сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, 75% центральной части города уже со светом, передает УНН.
Детали
По словам Янушевича, электроэнергию в Херсоне уже подали в:
– Микрорайон Таврический и южную часть Херсона – 65%;
– Шуменский микрорайон – 95%;
– Жилпоселок – 70%;
– микрорайон Остров – 60%;
– ХБК – 50%.
"Со светом — более 87 тыс. абонентов. Херсон снабжен электропитанием уже на 65%!" – написал председатель ОВА.
Напомним
В Херсоне восстанавливают централизованное водоснабжение, сейчас воду подают с пониженным давлением, а где ее еще нет – питьевую воду развозят.