Восстановление электроснабжения в Херсоне: 75% центральной части города со светом

Детали

По словам Янушевича, электроэнергию в Херсоне уже подали в:

– Микрорайон Таврический и южную часть Херсона – 65%;

– Шуменский микрорайон – 95%;

– Жилпоселок – 70%;

– микрорайон Остров – 60%;

– ХБК – 50%.

"Со светом — более 87 тыс. абонентов. Херсон снабжен электропитанием уже на 65%!" – написал председатель ОВА.

Напомним

В Херсоне восстанавливают централизованное водоснабжение, сейчас воду подают с пониженным давлением, а где ее еще нет – питьевую воду развозят.