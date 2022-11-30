Відновлення електропостачання у Херсоні: 75% центральної частини міста зі світлом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Херсоні продовжують відновлювати електропостачання. Як повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, 75% центральної частини міста вже зі світлом, передає УНН.
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За словами Янушевича, електроенергію у Херсоні вже подали у:
- Мікрорайон Таврійський та південну частину Херсона – 65%;
- Шуменський мікрорайон – 95%;
- Житлоселище – 70%;
- мікрорайон Острів – 60%;
- ХБК – 50%.
"Зі світлом — понад 87 тис. абонентів. Херсон забезпечений електроживленням вже на 65%!" - написав голова ОВА.
Нагадаємо
У Херсоні відновлюють централізоване водопостачання, нині воду подають зі зниженим тиском, а де її ще немає - питну воду розвозять.