Відновлення електропостачання у Херсоні: 75% центральної частини міста зі світлом

Деталі

За словами Янушевича, електроенергію у Херсоні вже подали у:

- Мікрорайон Таврійський та південну частину Херсона – 65%;

- Шуменський мікрорайон – 95%;

- Житлоселище – 70%;

- мікрорайон Острів – 60%;

- ХБК – 50%.

"Зі світлом — понад 87 тис. абонентів. Херсон забезпечений електроживленням вже на 65%!" - написав голова ОВА.

Нагадаємо

У Херсоні відновлюють централізоване водопостачання, нині воду подають зі зниженим тиском, а де її ще немає - питну воду розвозять.