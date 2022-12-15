Восстановление экономической активности прервалось: в НБУ сообщили, какие отрасли больше всего пострадали от дефицита электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Отключения электроэнергии оказывают негативное влияние как на производство, так и на сферу услуг. Некоторым предприятиям приходится сокращать производственные мощности, а некоторые переходят на ночное время работы. Об этом говорится в Ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка за декабрь, передает УНН.
Детали
В ноябре масштабные обстрелы повлекли за собой значительный дефицит электроэнергии. Ситуацию осложнил рост потребления из-за похолодания. Перебои с электроэнергией стали второй по значимости проблемой бизнеса после роста цен.
«Из-за дефицита э/э фактически остановили работы и имеют существенные потери 18% респондентов, 28% отмечают падение оборотов. Хотя часть бизнеса приспосабливается к ограничениям, все больше признаков, что возобновление экономической активности прервалось», - сообщает НБУ, опираясь на результаты опросов, проведенных среди бизнеса.
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В НБУ указывают, что дефицит электроэнергии ограничивает работу как производственных секторов, так и секторов услуг. В отчете говорится об отраслях, подвергшися наибольшему влиянию.
«Для снижения нагрузки на энергосистему в ноябре некоторые металлургические и добывающие предприятия сократили производственные мощности или переводили производство на ночные часы. Отключение э/э привело к замедлению ряда направлений пищевой промышленности (молоко- и мясной переработки). Низкий спрос на жилье, увеличение производственных затрат и перебои э/э сдерживают строительные работы и производство стройматериалов», - указывается в отчете регулятора.
Активность в торговле и секторах услуг также сдерживается отключением электроэнергии, а также слабым потребительским спросом из-за падения доходов граждан.
В то же время энергетический кризис поддерживает активность добывающей промышленности, а военные нужды – машиностроения.
«В ноябре запускались новые газовые скважины; вернулся контроль над буровыми установками деоккупированных территорий; отдельные шахты нарастили мощность. Ряд производителей спецтехники и грузовых автомобилей в ноябре продолжили обеспечивать потребности коммунальщиков, ремонтников, пожарных и т.д. Необходимость компенсации уничтоженного общественного транспорта поддержало производство автобусов и троллейбусов, перестройка логистики грузовиков и платформ для перевозки зерна, а восстановление инфраструктуры поддержало спрос на отечественную строительную технику и топливозаправщики. По мере приспособления промышленности к потребностям военного времени набирает обороты производство военных товаров, техники и дронов как со стороны государственных предприятий ВПК, так и частных», - говорится в отчете.
Указывается также, что меньшее влияние отсутствия электроэнергии испытывают аграрии, за исключением животноводства.