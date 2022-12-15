Восстановление экономической активности прервалось: в НБУ сообщили, какие отрасли больше всего пострадали от дефицита электроэнергии

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Отключения электроэнергии оказывают негативное влияние как на производство, так и на сферу услуг. Некоторым предприятиям приходится сокращать производственные мощности, а некоторые переходят на ночное время работы. Об этом говорится в Ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка за декабрь, передает УНН.