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Відновлення економічної активності перервалося: у НБУ повідомили, які галузі найбільше постраждали від дефіциту електроенергії

Відновлення економічної активності перервалося: у НБУ повідомили, які галузі найбільше постраждали від дефіциту електроенергії

Київ • УНН

 • 3710196 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Відключення електроенергії негативно впливають як на виробництво, так і на сферу послуг. Деяким підприємствам доводиться скорочувати виробничі потужності, а дехто переходить на нічний час роботи. Про це йдеться у Щомісячному макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку за грудень, передає УНН.

Деталі

У листопаді масштабні обстріли спричинили значний дефіцит електроенергії. Ситуацію ускладнило зростання споживання через похолодання. Перебої з електроенергією стали другою за значимістю проблемою бізнесу після зростання цін.

«Через дефіцит е/е фактично зупинили роботи та мають суттєві втрати 18% респондентів, 28% зазначають падіння оборотів. Хоча частина бізнесу пристосовується до обмежень, усе більшає ознак, що відновлення економічної активності перервалося», - повідомляє НБУ, спираючись на результати опитувань, проведених серед бізнесу.

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У НБУ вказують, що дефіцит електроенергії обмежує роботу як виробничих секторів, так і секторів послуг. У звіті йдеться про галузі, які зазначили найбільшого впливу.

«Для зниження навантаження на енергосистему в листопаді деякі металургійні та видобувні підприємства скоротили виробничі потужності або переводили виробництво на нічні години. Відключення е/е призвели до сповільнення низки напрямів харчової промисловості (молоко- та м’ясної переробки). Низький попит на житло, збільшення виробничих витрат та перебої е/е стримують будівельні роботи та виробництво будматеріалів», - вказується у звіті регулятора.

Активність у торгівлі та секторах послуг також стримується відключенням електроенергії, а також слабким споживчим попитом через падіння доходів громадян.

Водночас енергетична криза підтримує активність добувної промисловості, а військові потреби – машинобудування.

«У листопаді запускалися нові газові свердловини; повернувся контроль над буровими установками деокупованих територій; окремі шахти наростили потужність. Низка виробників спецтехніки та вантажних автомобілів у листопаді продовжила забезпечувати потреби комунальників, ремонтників, пожежників тощо. Необхідність компенсації знищеного громадського транспорту підтримало виробництво автобусів і тролейбусів, перебудова логістики – вантажівок та платформ для перевезення зерна, а відновлення інфраструктури підтримало попит на вітчизняну будівельну техніку та паливозаправники. У міру пристосування промисловості до потреб військового часу набирає обертів виробництво військових товарів, техніки та дронів як з боку державних підприємств ВПК, так і приватних», - йдеться у звіті.

Вказується також, що менше вплив відсутності електроенергії відчувають аграрії, за виключенням тваринництва.

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