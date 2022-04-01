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Отказались сотрудничать с оккупантами: в Мелитополе похитили директоров трех школ

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты похитили директоров трех школ, которые отказывались с ними сотрудничать. Об этом в Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует УНН.

Отказались сотрудничать с оккупантами: в Мелитополе похитили директоров трех школ

Детали

Как отметила омбудсмен, в Мелитополе оккупанты приказали начать с 4 апреля учебный процесс на русском языке по российским программам.

Все директора мелитопольских школ отказались сотрудничать с врагом, поэтому написали заявления на увольнение. Из-за этого самопровозглашенный мэр Мелитополя Галина Данильченко приказала российским военным выдворить руководителей школ из города.

Цитата 

"Накануне вечером оккупанты пришли домой к трем директорам - Анжелине Коваленко, Елене Галацан и Людмиле Чугай и вывезли их в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

Добавим 

Денисова отметила, что захватом заложников российские боевики грубо нарушают статьи 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека.

Омбудсмен обратилась к комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения рф в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом, с призывом учесть факты этих военных преступлений со стороны россии.

Напомним 

В Каховке Херсонской области российские оккупанты сместили городскую власть и назначили руководителей.

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