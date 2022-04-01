У Каховці російські окупанти призначили свою "владу"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сьогодні у Каховці Херсонської області російські окупанти змістили міську владу і призначили власних керівників. Про це повідомляє УНН із посиланням на Каховську міську територіальну громаду.
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Як зазначили, у приміщення Каховського міськвиконкому увійшло кілька десятків озброєних російських військових разом з деякими місцевими жителями.
Всіх працівників міськвиконкому, які тоді були на робочих місцях, зібрали в залі засідань. У них відібрали мобільні телефони, після чого повідомили, що міська влада, яка наразі організовує всю роботу в громаді, не справляється зі своїми обов’язками.
Цитата
"Військовими рф повідомлено, що відсьогодні керувати містом буде Філіпчук Павло, керівник поліції — Буховець Олег, керівник КВУ "Водоканал" — Гаврилюк Олег". Працівникам міськвиконкому, які були у приміщені, запропонували співпрацювати з призначеними особами, інакше всі будуть звільнені", — ідеться у повідомленні.
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