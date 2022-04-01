В Каховке российские оккупанты назначили свою "власть"

Детали

Как отметили, в помещение Каховского горисполкома вошло несколько десятков вооруженных российских военных вместе с некоторыми местными жителями.

Всех работников горисполкома, которые тогда были на рабочих местах, собрали в зале заседаний. У них отобрали мобильные телефоны, после чего сообщили, что городская власть, которая сейчас организует всю работу в общине, не справляется со своими обязанностями.

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"Военные рф сообщили, что с сегодняшнего дня руководить городом будет Филипчук Павел, руководитель полиции - Буховец Олег, руководитель КИУ "Водоканал" - Гаврилюк Олег. Работникам горисполкома, которые были в помещении, предложили сотрудничать с оккупантами, иначе все будут уволены", — говорится в сообщении.

Напомним

"Мэру" оккупированного Бердянска Запорожской области сообщено подозрение в коллаборационизме.