В Каховке российские оккупанты назначили свою "власть"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сегодня в Каховке Херсонской области российские оккупанты сместили городскую власть и назначили собственных руководителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Каховскую городскую территориальную общину.
Детали
Как отметили, в помещение Каховского горисполкома вошло несколько десятков вооруженных российских военных вместе с некоторыми местными жителями.
Всех работников горисполкома, которые тогда были на рабочих местах, собрали в зале заседаний. У них отобрали мобильные телефоны, после чего сообщили, что городская власть, которая сейчас организует всю работу в общине, не справляется со своими обязанностями.
Цитата
"Военные рф сообщили, что с сегодняшнего дня руководить городом будет Филипчук Павел, руководитель полиции - Буховец Олег, руководитель КИУ "Водоканал" - Гаврилюк Олег. Работникам горисполкома, которые были в помещении, предложили сотрудничать с оккупантами, иначе все будут уволены", — говорится в сообщении.
Напомним
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