"Меру" окупованого Бердянська повідомлено про підозру у колабораціонізмі - поліція

Що сталося

У поліції повідомили, що 21 березня до поліції в Запорізькій області надійшла інформація про те, що у мережі інтернет опубліковане відео із особою, яка представляється як Сауленко Олександр Федорович. "Чоловік повідомляє, що бере на себе обов’язки тимчасового виконувача обов’язків голови міста Бердянська Запорізької області", - вказали у поліції.

Що кажуть у поліції

За даними слідства, "посадовець, підтримуючи агресію російської федерації на території України, добровільно погодився на пропозицію окупантів зайняти посаду виконувача обов’язків мера Бердянська, нехтуючи при цьому, як громадянин України, положеннями Конституції України та порушуючи конституційне право мешканців міста Бердянськ Запорізької області на вільне волевиявлення під час виборів".

"Зрадник підписав наказ про створення міського незаконного органу виконавчої влади – "мерії" і почав організовувати загальне керівництво новоствореним органом влади. Посадовець навіть влаштовував на роботу бажаючих", - повідомили у поліції.

Реагування правоохоронців

"Досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри фігуранту у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, або добровільне обрання до таких органів", - відзначили у поліції.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Доповнення

Як повідомлялося, від початку війни окупанти викрали в Україні 24 посадовців.