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"Мэру" оккупированного Бердянска сообщено о подозрении в коллаборационизме - полиция

Киев • УНН

 • 132266 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. "Мэру" оккупированного Бердянска Запорожской области сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности, сообщили в Национальной полиции, пишет УНН.

"Мэру" оккупированного Бердянска сообщено о подозрении в коллаборационизме - полиция

Что случилось

В полиции сообщили, что 21 марта к полиции в Запорожской области поступила информация о том, что в сети интернет опубликовано видео с лицом, которое представляется как Сауленко Александр Федорович. "Мужчина сообщает, что берет на себя обязанности временного исполняющего обязанности главы города Бердянска Запорожской области", - указали в полиции.

Что говорят в полиции

По данным следствия, "чиновник, поддерживая агрессию российской федерации на территории Украины, добровольно согласился на предложение оккупантов занять должность исполняющего обязанности мэра Бердянска, пренебрегая при этом, как гражданин Украины, положениями Конституции Украины и нарушая конституционное право жителей города Бердянск Запорожской области на свободное волеизъявление во время выборов".

"Предатель подписал приказ о создании городского незаконного органа исполнительной власти - "мэрии" и начал организовывать общее руководство новым органом власти. Чиновник даже устраивал на работу желающих", - сообщили в полиции.

Реагирование правоохранителей

"Досудебным расследованием установлено наличие достаточных доказательств для обоснованного подозрения фигуранту в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - в добровольном занятии гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора, или добровольное избрание в такие органы", - отметили в полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Дополнение

Как сообщалось, с начала войны оккупанты похитили в Украине 24 должностных лица.

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