Відмовилися співпрацювати з окупантами: у Мелітополі викрали директорів трьох шкіл
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти викрали директорів трьох шкіл, які відмовлялися з ними співпрацювати. Про це у Telegram повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує УНН.
Деталі
Як зазначила омбудсмен, в Мелітополі окупанти наказали розпочати з 4 квітня навчальний процес російською мовою за російськими програмами.
Усі директори мелітопольських шкіл відмовилися співпрацювати з ворогом, тому написали заяви на звільнення. Через це самопроголошений мер Мелітополя Галина Данильченко наказала російським військовим вигнати керівників шкіл із міста.
Цитата
"Напередодні ввечері окупанти прийшли додому до трьох директорів - Анжеліни Коваленко, Олени Галацан та Людмили Чугай і вивезли їх у невідомому напрямку", — ідеться у повідомленні.
Додамо
Денісова зазначила, що захопленням заручників російські бойовики грубо порушують статті 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини.
Омбудсмен звернулася до комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до московського механізму, із закликом врахувати ці факти військових злочинів з боку росії.
Нагадаємо
У Каховці Херсонської області російські окупанти змістили міську владу і призначили власних керівників.