Открыто производство в отношении судьи, незаконно освободившей осужденного за смерть ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Прокуратура начала уголовное производство в отношении судьи, которая незаконно освободила осужденного за смерть 2-х летней дети не. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Прокуратурой города Киева внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту вынесения судьей заведомо неправосудного решения", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ноябре 2019 года судья Шевченковского районного суда столицы, нарушая правила подсудности, незаконно освободила от отбывания наказания бывшего сотрудника МВД Балакирева А.П., осужденного за смерть 2-летнего ребенка. Сразу после освобождения осужденный скрылся с места проживания, на данный момент он объявлен в розыск.
"Сведения о вынесение судьей заведомо неправосудного решения внесен в ЕРДР по ч. 1 ст. 375 (вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения ред.) УК Украины", - отмечается в сообщении.
Напомним, прокуратурой города Киева в Ирпенский отдел ГУ НП в Киевской области направлено письмо по организации выполнения решения Киевского апелляционного суда, который признал незаконным условно-досрочное освобождении осужденного.
Как сообщалось ранее, Балакирев А.П. был приговорен к 10 годам лишения свободы за причинение смертельных травм 2-летнему ребенку.
В ноябре 2019 года постановлением Шевченковского районного суда столицы мужчина был освобожден от отбывания наказания условно-досрочно. В феврале 2020 года по апелляции столичной прокуратуры Киевский апелляционный суд отменил указанное незаконное постановление.