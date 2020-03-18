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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108664 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110622 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109145 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119523 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102276 просмотра

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106366 просмотра

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Открыто производство в отношении судьи, незаконно освободившей осужденного за смерть ребенка

Открыто производство в отношении судьи, незаконно освободившей осужденного за смерть ребенка

Киев  •  УНН

 • 16931 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Прокуратура начала уголовное производство в отношении судьи, которая незаконно освободила осужденного за смерть 2-х летней дети не. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Прокуратурой города Киева внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту вынесения судьей заведомо неправосудного решения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ноябре 2019 года судья Шевченковского районного суда столицы, нарушая правила подсудности, незаконно освободила от отбывания наказания бывшего сотрудника МВД Балакирева А.П., осужденного за смерть 2-летнего ребенка. Сразу после освобождения осужденный скрылся с места проживания, на данный момент он объявлен в розыск.

"Сведения о вынесение судьей заведомо неправосудного решения внесен в ЕРДР по ч. 1 ст. 375 (вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения ред.) УК Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, прокуратурой города Киева в Ирпенский отдел ГУ НП в Киевской области направлено письмо по организации выполнения решения Киевского апелляционного суда, который признал незаконным условно-досрочное освобождении осужденного.

Как сообщалось ранее, Балакирев А.П. был приговорен к 10 годам лишения свободы за причинение смертельных травм 2-летнему ребенку.

В ноябре 2019 года постановлением Шевченковского районного суда столицы мужчина был освобожден от отбывания наказания условно-досрочно. В феврале 2020 года по апелляции столичной прокуратуры Киевский апелляционный суд отменил указанное незаконное постановление.

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