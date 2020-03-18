Відкрито провадження щодо судді, яка незаконно звільнила засудженого за смерть дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо судді, яка незаконно звільнила засудженого за смерть 2-х річної дітини. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
“Прокуратурою міста Києва внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом постановлення суддею завідомо неправосудного рішення”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у листопаді 2019 року суддя Шевченківського районного суду столиці, порушуючи правила підсудності, незаконно звільнила від відбуття покарання колишнього співробітника МВС Балакірева О.П., засудженого за смерть 2-річної дитини. Одразу після звільнення засуджений зник з місця проживання, наразі він оголошений у розшук.
“Відомості щодо постановлення суддею завідомо неправосудного рішення внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 375 (постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення —ред.) КК України”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, прокуратурою міста Києва до Ірпінського відділу ГУ НП в Київській області скеровано лист щодо організації виконання рішення Київського апеляційного суду, який визнав незаконним умовно-дострокове звільнення засудженого.
Як повідомлялося раніше, Балакірев О.П. був засуджений до 10 років позбавлення волі за спричинення смертельних травм 2-річній дитині.
У листопаді 2019 року ухвалою Шевченківського районного суду столиці чоловіка було звільнено від відбуття покарання умовно-достроково. У лютому 2020 року за апеляцією столичної прокуратури Київський апеляційний суд скасував вказану незаконну ухвалу.