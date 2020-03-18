Відкрито провадження щодо судді, яка незаконно звільнила засудженого за смерть дитини

ukru
20 березня, 16:58 • 81394 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 154042 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 249919 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 251727 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 249905 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 231958 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 201342 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185911 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146159 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150237 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
64 %
757 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 38867 перегляди
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 19057 перегляди
Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

20 березня, 19:47 • 15573 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 38722 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 28075 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 249922 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 251730 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 249907 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 231958 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 201342 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 80288 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 28332 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140498 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154057 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113399 перегляди
Актуальне
Відкрито провадження щодо судді, яка незаконно звільнила засудженого за смерть дитини

Відкрито провадження щодо судді, яка незаконно звільнила засудженого за смерть дитини

Київ • УНН

 • 16933 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо судді, яка незаконно звільнила засудженого за смерть 2-х річної дітини. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

“Прокуратурою міста Києва внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом постановлення суддею завідомо неправосудного рішення”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у листопаді 2019 року суддя Шевченківського районного суду столиці, порушуючи правила підсудності, незаконно звільнила від відбуття покарання колишнього співробітника МВС Балакірева О.П., засудженого за смерть 2-річної дитини. Одразу після звільнення засуджений зник з місця проживання, наразі він оголошений у розшук.

“Відомості щодо постановлення суддею завідомо неправосудного рішення внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 375 (постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення —ред.) КК України”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, прокуратурою міста Києва до Ірпінського відділу ГУ НП в Київській області скеровано лист щодо організації виконання рішення Київського апеляційного суду, який визнав незаконним умовно-дострокове звільнення засудженого.

Як повідомлялося раніше, Балакірев О.П. був засуджений до 10 років позбавлення волі за спричинення смертельних травм 2-річній дитині.

У листопаді 2019 року ухвалою Шевченківського районного суду столиці чоловіка було звільнено від відбуття покарання умовно-достроково. У лютому 2020 року за апеляцією столичної прокуратури Київський апеляційний суд скасував вказану незаконну ухвалу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.33
Bitcoin
$84,447.40
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,043.50
Ethereum
$1,978.32