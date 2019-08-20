Открыто производство из-за ДТП в центре Киева где пострадали пять пешеходов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Правоохранители начали уголовное производство по факту ДТП в Голосеевском районе Киева, где столкнулись два автомобиля. В результате пострадали пять пешеходов и водитель Tesla. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
“Открыто уголовное производство по ч. 1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами — ред.) УК”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что в больнице из пяти пострадавших, уже находится четыре человека с различными травмами.
Также правоохранители установили двух мужчин, которые утверждают, что в момент аварии они были в салоне Range Rover. Один из них находится на стационарном лечении в медицинском учреждении.
“Сейчас задача (правоохранителей — ред.) установить кто именно в момент ДТП находился за рулем. Для этого были отобраны смывы и отпечатки пальцев с руля. Следователи обратились с ходатайством о проведении автотехнической экспертизы и технического состояния транспортного средства”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в центре Киева столкнулись два автомобиля. В результате пострадали пять пешеходов и водитель Tesla.