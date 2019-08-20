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Відкрито провадження через ДТП в центрі Києва де постраждало п’ятеро пішоходів

Відкрито провадження через ДТП в центрі Києва де постраждало п’ятеро пішоходів

Київ • УНН

 • 9195 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП в Голосіївському районі Києва, де зіткнулися два автомобілі. У результаті постраждало п’ятеро пішоходів та водій Tesla. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

“Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами-ред.) ККУ”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в лікарні з п’яти постраждалих, вже перебуває четверо осіб із різними травмами.

Також, правоохоронці встановили двох чоловіків, які стверджують, що на момент аварії вони були в салоні Range Rover. Один з них перебуває на стаціонарному лікуванні у медичному закладі.

“Наразі завдання (правоохоронців —ред.)встановити хто саме на момент ДТП перебував за кермом. Для цього, були відібрані змиви та відбитки пальців з керма. Слідчі звернулися з клопотанням про проведення автотехнічної експертизи та технічного стану транспортного засобу”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, в центрі Києва зіткнулися два автомобілі. У результаті постраждало п’ятеро пішоходів та водій Tesla.

Українські Національні Новини

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