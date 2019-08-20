Відкрито провадження через ДТП в центрі Києва де постраждало п’ятеро пішоходів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП в Голосіївському районі Києва, де зіткнулися два автомобілі. У результаті постраждало п’ятеро пішоходів та водій Tesla. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
“Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами-ред.) ККУ”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в лікарні з п’яти постраждалих, вже перебуває четверо осіб із різними травмами.
Також, правоохоронці встановили двох чоловіків, які стверджують, що на момент аварії вони були в салоні Range Rover. Один з них перебуває на стаціонарному лікуванні у медичному закладі.
“Наразі завдання (правоохоронців —ред.)встановити хто саме на момент ДТП перебував за кермом. Для цього, були відібрані змиви та відбитки пальців з керма. Слідчі звернулися з клопотанням про проведення автотехнічної експертизи та технічного стану транспортного засобу”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в центрі Києва зіткнулися два автомобілі. У результаті постраждало п’ятеро пішоходів та водій Tesla.