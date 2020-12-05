Открыт памятник Леониду Каденюку

ukru
Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 29283 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 48187 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 61699 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 75604 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 109853 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 112700 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125143 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156055 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202269 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196403 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

4 марта, 02:04 • 69397 просмотра
Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

4 марта, 03:00 • 50151 просмотра
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

4 марта, 03:55 • 61485 просмотра
Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

4 марта, 04:34 • 40687 просмотра
рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

4 марта, 05:03 • 52052 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 350557 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 302362 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 456631 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 422388 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 405058 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 118102 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 196362 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 223930 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 203240 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 289438 просмотра
Актуальное
Открыт памятник Леониду Каденюку

Открыт памятник Леониду Каденюку

Киев  •  УНН

 • 25276 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сегодня, 5 декабря, открыт памятник в честь украинского космонавта Леонида Каденюка, сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службe Офиса президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии памятника легендарному украинскому космонавту, Герою Украины Леониду Каденюку.

Монумент был открыт на Байковом кладбище в 23-ю годовщину возвращения Леонида Каденюка из космоса на Землю на шаттле "Колумбия".

"Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него. Я считаю, что мы очень вовремя все сделали, ведь 28 января Леониду Каденюку исполнилось бы 70 лет, и людям будет куда прийти и почтить его память", - подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский также отметил, что со времен полета Леонида Каденюка в космос Украина не имела таких крупных прорывов в аэрокосмической отрасли.

"Украина должна делать все, чтобы восстановить эту отрасль. А без таких людей, как Каденюк, это невозможно. И они не могут появиться просто так - нужно почитать историю. Это обязанность государства", - сказал он.

После возложения цветов к монументу Президент пообщался с семьей Леонида Каденюка и присутствовавшие на церемонии. В частности, Владимир Зеленский пообещал жене космонавта Вере Каденюк помочь в решении вопроса об увеличении материальной поддержки его семьи со стороны государства.

Напомним, для ускорения возведения памятника космонавту по инициативе главы государства был создан благотворительный фонд, в которому могли присоединиться все желающие. Эскиз монумента выбрала семья космонавта.

Автором памятника является Анатолий Гайдамака. Скульптор - Владимир Шолудько. Работы продолжались полгода.

Умер Каденюк в 2018 году на 68-м году жизни. Он вышел на пробежку в киевский парк где у него случился сердечный приступ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоМультимедиа

Обратиться по вопросам размещения рекламы