Открыт памятник Леониду Каденюку

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии памятника легендарному украинскому космонавту, Герою Украины Леониду Каденюку.

Монумент был открыт на Байковом кладбище в 23-ю годовщину возвращения Леонида Каденюка из космоса на Землю на шаттле "Колумбия".

"Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него. Я считаю, что мы очень вовремя все сделали, ведь 28 января Леониду Каденюку исполнилось бы 70 лет, и людям будет куда прийти и почтить его память", - подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский также отметил, что со времен полета Леонида Каденюка в космос Украина не имела таких крупных прорывов в аэрокосмической отрасли.

"Украина должна делать все, чтобы восстановить эту отрасль. А без таких людей, как Каденюк, это невозможно. И они не могут появиться просто так - нужно почитать историю. Это обязанность государства", - сказал он.

После возложения цветов к монументу Президент пообщался с семьей Леонида Каденюка и присутствовавшие на церемонии. В частности, Владимир Зеленский пообещал жене космонавта Вере Каденюк помочь в решении вопроса об увеличении материальной поддержки его семьи со стороны государства.

Напомним, для ускорения возведения памятника космонавту по инициативе главы государства был создан благотворительный фонд, в которому могли присоединиться все желающие. Эскиз монумента выбрала семья космонавта.

Автором памятника является Анатолий Гайдамака. Скульптор - Владимир Шолудько. Работы продолжались полгода.

Умер Каденюк в 2018 году на 68-м году жизни. Он вышел на пробежку в киевский парк где у него случился сердечный приступ.