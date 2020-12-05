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Відкрито пам’ятник Леонідові Каденюку

Відкрито пам’ятник Леонідові Каденюку

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сьогодні, 5 грудня, відкрито пам’ятник на честь українського космонавта Леоніда Каденюка, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Офісу президента України.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті пам’ятника легендарному українському космонавту, Герою України Леоніду Каденюку.

Монумент був відкритий на Байковому кладовищі у 23-тю річницю повернення Леоніда Каденюка з космосу на Землю на шатлі “Колумбія”.

“Леонід Каденюк багато зробив для України, і Україна повинна хоч щось зробити для нього. Я вважаю, що ми дуже вчасно все зробили, адже 28 січня Леоніду Каденюку виповнилося б 70 років, і людям буде куди прийти та вшанувати його пам’ять”, — наголосив Президент.

Володимир Зеленський також зазначив, що з часів польоту Леоніда Каденюка в космос Україна не мала таких великих проривів у аерокосмічній галузі.

“Україна повинна робити все, щоб відновити цю галузь. А без таких людей, як Каденюк, це неможливо. І вони не можуть з’явитися просто так — потрібно вшановувати історію. Це обов’язок держави”, — сказав він.

Після покладання квітів до монумента Президент поспілкувався з родиною Леоніда Каденюка та присутніми на церемонії. Зокрема, Володимир Зеленський пообіцяв дружині космонавта Вірі Каденюк посприяти у розв’язанні питання щодо збільшення матеріальної підтримки його родини з боку держави.

Нагадаємо, для прискорення зведення пам’ятнику космонавтові з ініціативи глави держави було створено благодійний фонд, до якого могли долучитися всі охочі. Ескіз монумента обрала родина космонавта.

Автором пам’ятника є Анатолій Гайдамака. Скульптор — Володимир Шолудько. Роботи тривали півроку.

Помер Каденюк в 2018 році на 68-му році життя. Він вийшов на пробіжку в київський парк де у нього стався серцевий напад.

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