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Открыта официальная "охота" на торговцев и нарколаборатории - стартовала акция "Поймай барыгу"

Открыта официальная "охота" на торговцев и нарколаборатории - стартовала акция "Поймай барыгу"

Киев • УНН

 • 716029 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Реальные выплаты за торговцев наркотиками и четкий план по борьбе с незаконным распространением — обещает бизнесмен Егор Левченко. Именно он стоит за нашумевшей акцией "Поймай барыгу — получи кэш". Акция стартует — первого мая вся система начинает работать. О том, кому будет платить деньги и как планирует победить наркобизнес в Украине, Левченко рассказал в интервью блогеру Стасу Домбровскому, передает УНН.

Детали

Ни к политике, ни к власти никакого отношения не имеет — заявил в интервью Егор Левченко. Сейчас он занимается бизнесом за границей и имеем возможность финансировать проекты для Украины.

"Я не имею отношения к политике или власти как таковой. Я, кстати, ранее рассказывал о своем бизнесе, он сосредоточен сугубо в IT сфере. Это сеть компаний в разных странах. Мы занимаемся лидогенерацией — если простым языком, привлечением клиентов для наших клиентов. Привлекаем трафик на самые разнообразные сайты, в основном — ставки и казино. Также мы занимаемся арбитражем трафика — для маленьких компаний по лидогенерации мы работаем "фильтром" — перепродаем для клиентов сгенерированный ими трафик. Ну и так далее" — рассказал Левченко в своем первом развернутом интервью.

Несколько месяцев, пока анонс акции "Поймай барыгу" гремел по всей стране, ее инициатор и главный спонсор оставался в тени. Сегодня Егор Левченко заявляет — финансировать ее готов столько, сколько понадобится. И до тех пор, пока не увеличатся хотя вдвое показатели Департамента борьбы с наркотиками.

"Не буду кривить душой, делаю это и для страны, и для себя. Мне надоело слушать, что я имею отношение к сфере наркоторговли. Этой акцией я хочу показать, что готов не просто опровергнуть этот бред, а и искоренить эту чуму. И да, я готов применять такие радикальные и дорогостоящие меры — как акция "поймай барыгу" — рассказал Левченко Стасу Домбровскому. Бизнесмен уверяет — никакого лимита средств, которые он готов вложить в акцию, нет. И тут же раскрыл подробности того, как будет работать вся схема.

Акция стартует уже первого мая. Участники смогут заработать и играть в так называемую "рулетку". Тысячу долларов получит тот, благодаря кому удастся поймать закладчика или торговца, у которого полиция выявит у него наркотики "в особо крупных размерах".

Чем меньшим окажется изъятый вес, тем меньше будут выплаты. Следующая ступенька — пятьсот долларов и за еще более мелкий вес — двести долларов. Таблицу того, что по закону считается "крупными" и "особо крупными" размерами Левченко уже разместил на сайте.

Деньги будут выплачивать в гривнах, по курсу НБУ на момент задержания. Для этого любому желающему достаточно прийти в ближайший отдел полиции и написать заявление на закладчика или торговца, которого он выявил. Организаторам акции после этого нужно предоставить копию заявление, видеозапись момента его написания в полиции, выдержку из ЕРДР о возбуждении уголовного производства.

Как только закладчика возьмут, рассказывает Левченко, участник сразу получит деньги от Фонда.

Нажиться с помощью фейков не удастся, предупредил бизнесмен. Штат юристов будет четко проверять всю информацию.

Отдельные условия для тех, готов сдать лабораторию по производству наркотиков. Под прицелом организаторов "Поймай барыгу" — крупные лаборатории, которые производят от десяти и больше килограмм запрещенных веществ. В интервью Домбровскому меценат обещает десять тысяч долларов за лабораторию, которая производит от десяти до тридцати килограмм наркотиков. За объёмы от тридцати и выше килограмм — платить будут двадцать пять тысяч долларов.

Участвовать в акции Егор Левченко пригласил и полицейских. Неофициально это сделать они могут через знакомых, говорит Левченко. Но основного внимания он все же ждет от руководства полиции и больших городов. Все действия участников и организаторов будут исключительно в рамках закона, заявил меценат. Работать организаторы акции "Поймай барыгу готовы под круглосуточным наблюдением правоохранителей.

При этом, сам Левченко уверен: его опыт и идеи могу на самом деле не только помочь в борьбе с распространением опасных препаратов, но и на самом деле свести торговлю до минимума.

"Уверен, что чиновники и руководство Нацполиции, ДБН заметят нашу акцию и поймут, что здесь нет никакого ни мошенничества, ни жульничества. Хотелось бы, чтобы они начали с нами сотрудничать. У меня есть конкретные идеи, если их реализовать в комплекс, с нашей акцией, с работой полиции, то за довольно короткое время можно было бы если не искоренить полностью, то нанести серьезный удар и по торговле, и по производству. Это возможно, я знаю, как это сделать", — сказал он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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