Открытая бутылка детского молока не портилась более семи месяцев - соцсети

Так, по словам киевлянки, молоко, предназначенное для детского питания, не испортилось, даже после того, как истек срок его годности.

"Эксперимент завершен. Так, не так давно, всего лишь 25 апреля этого года я открыла бутылочку детского молока "Злагода". Сварила из половины кашу, а остатки молока в бутылочке остались у моей кумы в холодильнике на дверце. И она о них забыла. На майские праздники она обнаружила нашу бутылочку и решила выбросить, но перед этим проверила молоко. Ее удивило, что внешне осталось без изменений - оно вкусно пахло, хорошо выглядело и оказалось на вкус хорошим. Однако срок годности истек 30 апреля.

Мы решили проводить эксперимент, как долго может не скисать молоко. Конечно, на 7 месяцев мы не надеялись. Но молоко превзошло все наши ожидания. Оно не скисло, судя по всему, это действие антибиотика, который убил кисломолочные бактерии, сейчас молоко (без молока) прогорклое, значит начался процесс гниения", - написала киевлянка.

Кроме того, она отметила, что обычное домашнее молоко скисает за 3-5 дней, в зависимости от условий хранения

"Ставить вопрос о пользе этого молока не стоит, однако стоит ставить вопрос сколько вреда оно может причинить, особенно детям. С удовольствием пообщаюсь с представителями "Злагоды", если они прочитают этот пост и решат связаться со мной", - написала Ираида Медведева.

Напомним, как сообщал УНН, в детской молочной продукции двух украинских компаний выявили антибиотики. В частности, речь шла о ПАО "Комбинат "Приднепровский", ТМ "Злагода".

В образце "Молоко витаминизированное, стерилизованное, для детского питания от 9 месяцев, 3,2% жира "Малятко" ТМ "Злагода" было обнаружено содержание антибиотика - хлорамфиникол (левомицитин), мг/кг - 0,00040 (практический предел обнаружения 0,00005 мг/кг).

При этом, в Украине, согласно разъяснения экспертов, законодательством не определены нормы допустимого содержания антибиотиков в детском питании.

Такие нормы должен разработать Минздрав.

Так или иначе, но, по словам эксперта Ю.Опенько, содержание антибиотиков в любом количестве именно в детском питании недопустимо.

"... Считаю, что наличие антибиотиков в детской продукции питания недопустимо. Тот самый левомицетин он забирает нормофлору в кишечнике, которая формируется у ребенка", - сказал Ю.Опенько.