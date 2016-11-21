Відкрита пляшка дитячого молока не псувалася більше семи місяців - соцмережі

Так, за словами киянки, молоко, призначене для дитячого харчування, не зіпсувалося, навіть після того, як сплинув термін його придатності.

“Експеримент завершено. Так, не дуже давно, всього на всього 25 квітня цього року я відкрила пляшечку дитячого молока „Злагода“. Зварила з половини кашу, а залишки молока в пляшечці залишилися у моєї куми в холодильнику на дверцятах. І вона про них забула. На травневі свята, вона виявила нашу пляшечку і вирішила викинути, але перед цим перевірила молоко. Її здивувало, що зовні залишилося без змін — воно смачно пахло, добре виглядало і виявилося на смак хорошим. Однак термін придатності закінчився 30 квітня.

Ми вирішили проводити експеримент, як довго може не скисати молоко. Звичайно, на 7 місяців ми не сподівалися. Але молоко перевершило всі наші очікування. Воно не скисло, судячи з усього, це дії антибіотика який вбив кисло-молочні бактерії, зараз молоко (без молока) згіркле, значить почався процес гниття”, — написала киянка.

Окрім того, вона зауважила, що звичайне домашнє молоко скисає за 3-5 днів, у залежності від умов зберігання

“Ставити питання чи є користь в цьому молоці не варто, однак варто ставити питання скільки шкоди воно може заподіяти, особливо дітям. Із задоволенням поспілкуюся з представниками „Злагода“, якщо вони прочитають цей пост і вирішать зв’язатися зі мною”, — написала Іраіда Медведєва.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у дитячій молочній продукції двох українських компаній було виявлено антибіотики. Зокрема, йшлося і про ПАТ “Комбінат “Придніпровський”, ТМ “Злагода”.

У зразку “Молоко вітамінізоване, стерилізоване, для дитячого харчування від 9 місяців, 3,2% жиру “Малятко” ТМ “Злагода” було виявлено вміст антибіотику — хлорамфінікол (левомицитин), мг/кг — 0,00040 (практична межа виявлення 0,00005 мг/кг).

При цьому, в Україні, згідно роз’яснення експертів, законодавством не визначені норми допустимого вмісту антибіотиків у дитячому харчуванні.

Такі норми має розробити МОЗ.

Так чи інакше, але, за словами експерта Ю.Опенька, вміст антибіотиків у будь-якій кількості саме у дитячому харчуванні недопустимий.

“...вважаю, що наявність антибіотиків у дитячій продукції харчування неприпустима. Той самий левоміцетин він забирає нормофлору у кішківнику, яка формується у дитини”, — сказав Ю.Опенько.