Відкрита пляшка дитячого молока не псувалася більше семи місяців - соцмережі

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 17744 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 127121 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 122737 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124151 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 123166 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 126778 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 189206 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76686 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163941 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115252 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5м/с
29%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 34493 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 45083 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 43286 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 33077 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 16541 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 13044 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 33901 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 44116 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 127124 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 189207 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 5964 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 11287 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 107246 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 108989 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 52834 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Відкрита пляшка дитячого молока не псувалася більше семи місяців - соцмережі

Київ • УНН

 • 17508 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Пляшка дитячого молока торгової марки “Злагода”, яка була відкрита у квітні цього року, не псувалася близько семи місяців. Про це на своїй сторінці у Facebook написала киянка Іраіда Медведєва, передає УНН.

Відкрита пляшка дитячого молока не псувалася більше семи місяців - соцмережі

Так, за словами киянки, молоко, призначене для дитячого харчування, не зіпсувалося, навіть після того, як сплинув термін його придатності.

“Експеримент завершено. Так, не дуже давно, всього на всього 25 квітня цього року я відкрила пляшечку дитячого молока „Злагода“. Зварила з половини кашу, а залишки молока в пляшечці залишилися у моєї куми в холодильнику на дверцятах. І вона про них забула. На травневі свята, вона виявила нашу пляшечку і вирішила викинути, але перед цим перевірила молоко. Її здивувало, що зовні залишилося без змін — воно смачно пахло, добре виглядало і виявилося на смак хорошим. Однак термін придатності закінчився 30 квітня.

Ми вирішили проводити експеримент, як довго може не скисати молоко. Звичайно, на 7 місяців ми не сподівалися. Але молоко перевершило всі наші очікування. Воно не скисло, судячи з усього, це дії антибіотика який вбив кисло-молочні бактерії, зараз молоко (без молока) згіркле, значить почався процес гниття”, — написала киянка.

Окрім того, вона зауважила, що звичайне домашнє молоко скисає за 3-5 днів, у залежності від умов зберігання

“Ставити питання чи є користь в цьому молоці не варто, однак варто ставити питання скільки шкоди воно може заподіяти, особливо дітям. Із задоволенням поспілкуюся з представниками „Злагода“, якщо вони прочитають цей пост і вирішать зв’язатися зі мною”, — написала Іраіда Медведєва.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у дитячій молочній продукції двох українських компаній було виявлено антибіотики. Зокрема, йшлося і про ПАТ “Комбінат “Придніпровський”, ТМ “Злагода”.

У зразку “Молоко вітамінізоване, стерилізоване, для дитячого харчування від 9 місяців, 3,2% жиру “Малятко” ТМ “Злагода” було виявлено вміст антибіотику — хлорамфінікол (левомицитин), мг/кг — 0,00040 (практична межа виявлення 0,00005 мг/кг).

При цьому, в Україні, згідно роз’яснення експертів, законодавством не визначені норми допустимого вмісту антибіотиків у дитячому харчуванні.

Такі норми має розробити МОЗ.

Так чи інакше, але, за словами експерта Ю.Опенька, вміст антибіотиків у будь-якій кількості саме у дитячому харчуванні недопустимий.

“...вважаю, що наявність антибіотиків у дитячій продукції харчування неприпустима. Той самий левоміцетин він забирає нормофлору у кішківнику, яка формується у дитини”, — сказав Ю.Опенько.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Brent
$64.81
Bitcoin
$85,839.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.87
Золото
$3,243.44
Ethereum
$1,639.13