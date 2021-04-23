Отыгралась с матчболов: Свитолина нанесла поражение чемпионке турнира в Штутгарте
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украинка Элина Свитолина победой над Петрой Квитовой получила выход в полуфинал турнира WTA-500 в Штутгарте, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Что известно
Свитолина (4 сеяная) обыграла действующую чемпионку турнира, которая занимает десятое место в мировом рейтинге — 6:7 (4:7), 7:5, 6:2.
Детали
В первом сете Элина вела — 2:0, но после этого инициативу перехватила чешка и даже вышла подавать на партию при счете — 5:4. Свитолина сравняла, довела до тай-брейка, где уступила — 6:7 (4:7).
Во втором сете Квитова дважды подавала на матч, но не сумела реализовать два матчбола. В решающем сете украинка получила преимущество в четыре гейма.
Примечательно, что это была 11 встреча теннисисток, из предыдущих десяти Квитова выиграла семь, однако последние две были за Свитолиной, впрочем, как нынешняя — третья.
Дополнение
Соперницей украинки по полуфиналу станет лидер мирового женского рейтинга — австралийка Эшли Барти.