Відігралася з матчболів: Світоліна завдала поразки чемпіонці турніру в Штутгарті

Що відомо

Світоліна (4 сіяна) обіграла діючу чемпіонку турніру, яка посідає десяте місце в світовому рейтингу — 6:7 (4:7), 7:5, 6:2.

Деталі

У першому сеті Еліна вела — 2:0, але після цього ініціативу перехопила чешка й навіть вийшла подавати на партію за рахунку — 5:4. Світоліна зрівняла, довела до тай-брейку, де поступилася — 6:7 (4:7).

У другому сеті Квітова двічі подавала на матч, але не зуміла реалізувати два матчболи. У вирішальному сеті українка одержала перевагу у чотири гейми.

Примітно, що це була 11 зустріч тенісисток, з попередніх десяти Квітова виграла сім, однак останні дві були за Світоліною, втім, як нинішня — третя.

Доповнення

Суперницею українки по півфіналу стане лідер світового жіночого рейтингу — австралійка Ешлі Барті.