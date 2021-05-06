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Видеохостинг LiveLeak, прославившийся запрещенным контентом, закрылся спустя 15 лет работы

Видеохостинг LiveLeak, прославившийся запрещенным контентом, закрылся спустя 15 лет работы

Киев  •  УНН

 • 31455 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Британский видеохостинг LiveLeak, который прославился благодаря жесткому и запрещенном контенту, закрылся. Он проработал 15 лет. Основатель LiveLeak Хейден Хьюитт официально сообщил о закрытии видеохостинга, информирует УНН.

Цитата

"Ничто не длится вечно. Мы понимаем, что LiveLeak достиг всего, чего мог. Пришло время попробовать что-то новое и впечатляюще. Мир сильно изменился за последние несколько лет, вместе с ним изменился и интернет, и мы, люди", - заявил Хьюитт.

Детали

Он запустил LiveLeak в 2006 году. Сервис должен был стать местом для размещения видеофайлов с "новостями без цензуры", и в результате он стал "хранилищем шок-контента". На сервисе появлялись видео, которые другие классические платформы, например YouTube, не пропускали.

На LiveLeak можно было найти записи убийств, массовых расстрелов, автокатастроф с летальным исходом, несчастных случаев и прочее. Казнь экс-президента Ирака Саддама Хусейна стала одним из самых известных видео на платформе. При этом, видеохостинг LiveLeak не был особо популярным сайтом. По данным Similar Web, сервис располагался на 4099-м месте по полярности.

Часть команды LiveLeak продолжит работу уже над новым проектом - ItemFix. Там не будет места жестокому и оскорбительному контенту, следует из правил сайта. ItemFix позиционирует себя как сайт "для творчества и веселья". На нем нельзя размещать материалы с изображениями убийств и насилия.

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