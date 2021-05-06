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Відеохостинг LiveLeak, що прославився забороненим контентом, закрився після 15 років роботи

Відеохостинг LiveLeak, що прославився забороненим контентом, закрився після 15 років роботи

Київ • УНН

 • 31537 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Британський відеохостинг LiveLeak, який прославився завдяки жорсткому і забороненому контенту, закрився. Він пропрацював 15 років. Засновник LiveLeak Хейден Хьюітт офіційно повідомив про закриття відеохостингу, інформує УНН.

Цитата

"Ніщо не триває вічно. Ми розуміємо, що LiveLeak досяг всього, чого міг. Прийшов час спробувати щось нове і вражаюче. Світ сильно змінився за останні кілька років, разом з ним змінився і інтернет, і ми, люди", - заявив Хьюітт.

Деталі

Він запустив LiveLeak в 2006 році. Сервіс повинен був стати місцем для розміщення відеофайлів з "новинами без цензури", і в результаті він став "сховищем шок-контенту". На сервісі з'являлися відео, які інші класичні платформи, наприклад YouTube, не пропускали.

На LiveLeak можна було знайти записи вбивств, масових розстрілів, автокатастроф з летальним результатом, нещасних випадків та інше. Страта експрезидента Іраку Саддама Хусейна стала одним з найвідоміших відео на платформі. При цьому, відеохостинг LiveLeak не був особливо популярним сайтом. За даними Similar Web, сервіс розташовувався на 4099-му місці по полярності.

Частина команди LiveLeak продовжить роботу вже над новим проектом - ItemFix. Там не буде місця жорстокому і образливому контенту, випливає з правил сайту. ItemFix позиціонує себе як сайт "для творчості і веселощів". На ньому не можна розміщувати матеріали з зображеннями вбивств і насильства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пандемія: YouTube опублікував список заборонених тем, пов'язаних з COVID-19

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