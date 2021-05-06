Відеохостинг LiveLeak, що прославився забороненим контентом, закрився після 15 років роботи

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"Ніщо не триває вічно. Ми розуміємо, що LiveLeak досяг всього, чого міг. Прийшов час спробувати щось нове і вражаюче. Світ сильно змінився за останні кілька років, разом з ним змінився і інтернет, і ми, люди", - заявив Хьюітт.

Деталі

Він запустив LiveLeak в 2006 році. Сервіс повинен був стати місцем для розміщення відеофайлів з "новинами без цензури", і в результаті він став "сховищем шок-контенту". На сервісі з'являлися відео, які інші класичні платформи, наприклад YouTube, не пропускали.

На LiveLeak можна було знайти записи вбивств, масових розстрілів, автокатастроф з летальним результатом, нещасних випадків та інше. Страта експрезидента Іраку Саддама Хусейна стала одним з найвідоміших відео на платформі. При цьому, відеохостинг LiveLeak не був особливо популярним сайтом. За даними Similar Web, сервіс розташовувався на 4099-му місці по полярності.

Частина команди LiveLeak продовжить роботу вже над новим проектом - ItemFix. Там не буде місця жорстокому і образливому контенту, випливає з правил сайту. ItemFix позиціонує себе як сайт "для творчості і веселощів". На ньому не можна розміщувати матеріали з зображеннями вбивств і насильства.

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