Видеодопрос В.Януковича планируют транслировать сразу в двух залах суда - З.Шкиряк

"Несколько минут назад я общался с руководством суда (Святошинского районного суда Киева - ред.), где будет все это проходить. Они мне рассказали, каким образом будет осуществляться это процессуальное действие. То есть будет два зала. Один - основной, где будет непосредственно осуществляться процесс. Туда будут допущены адвокаты, потерпевшие, прокуроры, сам суд, часть журналистов, те, которые смогут поместиться. И второй зал, где будет выведено на экран, и где также представители СМИ смогут все это в прямом эфире наблюдать", - подчеркнул З.Шкиряк.

Также он добавил, что таким образом этот видеодопрос будет открытым и публичным.

При этом З.Шкиряк сообщил, что не располагает информацией о доставке пятерых экс-беркутовцев на заседание суда.

Напомним, 25 ноября Святошинский районный суд Киева собирается через видеосвязь допросить экс-президента Украины Виктора Януковича в деле об убийстве людей во время Евромайдана.