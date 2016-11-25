Відеодопит В.Януковича планують транслювати відразу у двох залах суду - З.Шкіряк

"Кілька хвилин тому я спілкувався з керівництвом суду (Святошинського районного суду Києва - ред.), де буде все це проходити. Вони мені розказали, яким чином буде здійснюватися ця процесуальна дія. Тобто буде два зали. Один - основний, де буде безпосередньо здійснюватись процес. Туди будуть допущені адвокати, потерпілі, прокурори, сам суд, частина журналістів, ті, які зможуть поміститися. І другий зал, де буде виведено на екран, і де також представники ЗМІ зможуть все це в прямому ефірі споглядати", - наголосив З.Шкіряк.

Також він додав, що таким чином цей відеодопит буде відкритим і публічним.

При цьому З. Шкіряк повідомив, що не має інформації щодо доставки п'ятьох екс-беркутівців на засідання суду.

Нагадаємо, 25 листопада Святошинський районний суд Києва збирається через відеозв’язок допитати екс-президента України Віктора Януковича у справі вбивства людей під час Євромайдану.