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Видео с "расстрелом" военных рф: украинская прокуратура открыла дело и заявила о вероломстве оккупантов

Киев • УНН

 • 452463 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украинская прокуратура открыла производство о якобы расстреле российских военнослужащих в Луганской области на прошлой неделе, а также заявила о вероломстве оккупантов, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Луганская областная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту совершения военнослужащими вс рф вероломства. Возбуждено уголовное производство по статье нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По результатам мониторинга СМИ стало известно, что в с. Макеевка Луганской области российские военные, имитируя сдачу в плен к военнослужащим ВСУ, открыли огонь по украинским защитникам. Такие деяния запрещаются интернациональным гуманитарным правом.

В ходе досудебного расследования будут приняты меры по установлению всех обстоятельств данного события, а также дана правовая оценка всем его участникам, добавили в прокуратуре.

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Справка

Согласно ст. 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 08 июня 1977 г., запрещено убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству. Вероломством считаются действия, направленные на то, чтобы вызвать доверие противника и заставить его поверить, что он имеет право на защиту или обязан предоставить такую ​​защиту в соответствии с нормами международного права, применяемого в период вооруженных конфликтов, с целью обмана такого доверия.

Напомним

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что в Луганской области российские военные прибегли к инсинуации сдачи в плен для того, чтобы уничтожить украинских военных. Именно так уполномоченный по правам человека комментирует фрагменты видео, которые в последнее время распространяют россияне, обвиняя украинских военных в беспричинном уничтожении военных из россии.

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