Відео з "розстрілом" військових рф: українська прокуратура відкрила справу та заявила про віроломство окупантів

Деталі

Луганська обласна прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом вчинення військовослужбовцями ЗС РФ віроломства. Розпочато кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За результатами моніторингу ЗМІ стало відомо, що в с. Макіївка Луганської області російські військові, імітуючи здачу у полон до військовослужбовців ЗСУ, відкрили вогонь по українських захисниках. Такі дії забороняються міжнародним гуманітарним правом.

Під час досудового розслідування будуть вжиті заходи для встановлення усіх обставин даної події, а також надана правова оцінка всім її учасникам, додали у прокуратурі.

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Довідково

Відповідно до ст. 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I) від 08 червня 1977 року, заборонено вбивати, завдавати поранення або брати в полон противника, вдаючись до віроломства. Віроломством вважаються дії, спрямовані на те, щоб викликати довіру противника і примусити його повірити, що він має право на захист або зобов’язаний надати такий захист згідно з нормами міжнародного права, застосовуваного в період збройних конфліктів, з метою обману такої довіри.

Нагадаємо

Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що на Луганщині російські військові вдалися до інсинуації здачі в полон для того, аби знищити українських військових. Саме так уповноважений з прав людини коментує фрагменти відео, які останнім часом поширюють росіяни, звинувачуючи українських військових у безпричинному знищенні військових зс рф.