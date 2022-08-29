Ощутимое снижение температуры с наступлением сентября: метеоролог рассказала о погоде на начало осени

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«Лето завершается, и вместе с летними синоптическими процессами завершается и постепенно жара. Основная синоптическая новость – это ощутимое снижение температуры с началом календарной осени. Говорить, что это безвозвратное похолодание, ни в коем случае нельзя. Впереди еще сентябрь и октябрь, часто бывают теплыми. Здесь будем внимательно следить за развитием синоптических процессов», – сообщила Диденко.

Детали

Что касается осадков, метеоролог рассказала, что их пока по всей территории Украины не ожидается. Возможны только локальные дожди, которые могут достаточно быстро превращаться в ливни.

«По температуре воздуха. Уже в ближайшие дни, а именно 30-31 августа, в западных и северных областях она ощутимо снизится и 1-2 сентября ожидается 17-22°С. Еще будет держаться высокий градус на юге и востоке. Но уже с 1-2 сентября и там температура воздуха снизится до 26°С, на крайнем юге возможно местами до 28°С», – сообщила Диденко.

Напомним

Некоторые части Европы могут столкнуться с еще тремя засушливыми месяцами, затронуть может и Украину, на фоне того как континент переживает сильную засуху, повлекшую лесные пожары, высыхание рек и негативные последствия для посевов.